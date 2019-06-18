В четверг — очередное масштабное отключение воды в Саратове
В эксплуатацию введут водовод на Артиллерийской
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В Саратове 20 июня — очередное масштабное отключение воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся работы по вводу в эксплуатацию нового водовода по улице Артиллерийская.
Ориентировочно с восьми утра до полуночи не будет воды по проспекту 50 лет Октября от Стрелки до Молодежного проезда, а также на улицах Шехурдина, Луговая, Лесная, Придорожная, Танкистов, Геофизическая, Зенитная, Осипова, Жуковского, Техническая, Крайняя и другие.
Напомним, накануне, 19 июня, без воды останется другой массив Ленинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU