В четверг — очередное масштабное отключение воды в Саратове

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-18T17:13:20+03:00

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В Саратове 20 июня — очередное масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», начнутся работы по вводу в эксплуатацию нового водовода по улице Артиллерийская.

Ориентировочно с восьми утра до полуночи не будет воды по проспекту 50 лет Октября от Стрелки до Молодежного проезда, а также на улицах Шехурдина, Луговая, Лесная, Придорожная, Танкистов, Геофизическая, Зенитная, Осипова, Жуковского, Техническая, Крайняя и другие.

Напомним, накануне, 19 июня, без воды останется другой массив Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU