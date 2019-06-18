Под Саратовом огорченный полосой неудач мужчина обматерил полицейского

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-18T14:10:20+03:00

Гражданин, находившийся под надзором, решил доехать до дома на ворованном велосипеде

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В Базарно-Карабулакском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, имеющего еще две непогашенные судимости. Его подозревают в оскорблении полицейского при исполнении.

- Следствие считает, что 7 мая мужчина в селе Хватовка пил спиртное, в один момент посмотрел на часы и понял, что время позднее, а по суду ему нельзя находится вне дома по ночам. Будучи человеком глубоко ответственным, он решил пойти домой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Чтобы успеть попасть в жилище вовремя, гражданин украл стоящий у кладбища велосипед. Из-за опьянения с двухколесного транспорта он упал.

В это время мимо мужчины проезжали полицейские, которые как раз искали похищенный велосипед. Остановившись стражи порядка предложили угонщику пройти с ними в отдел, на что тот отказался.

- Расстроенный полосой неудач гражданин схватил велосипед и попытался разбить его о землю, бросив с высоты собственного роста. Присутствовавший в составе группы начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Базарно-Карабулакский» попросил мужчину не вымещать злобу на двухколесном транспорте. Не сдержав обиды, тот обматерил полицейского, — отметили в пресс-службе регионального СУ СК.

Расследование продолжается. Также следователи решат, виновен ли злоумышленник в краже велосипеда.

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ИСТОЧНИК KP.RU