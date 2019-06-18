Двое студентов пытались заработать на переброске телефонов в саратовскую колонию

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T12:07:41+03:00

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В лечебно-исправительное учреждение №3 Балашова Саратовской области попытались перебросить запрещенные предметы.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона, 37-летний гражданин проник на территорию внешней запретной зоны и перекинул через ограждение два свертка. В них оказались три мобильника, пять зарядных устройств, две пары наушников, «симки» и карты памяти.

Мужчина был задержан и рассказал, что желал помочь своему другу, который отбывает наказание в ЛИУ-3.

Фото УФСИН по Саратовской области

Еще двое парней, 19 и 20 лет, были задержаны возле колонии №23 в Красноармейском районе. Они пытались перебросить 12 телефонов, зарядные устройства, гарнитуры, сим-карты, а также четыре пластиковых бутылки с алкоголем.

При этом один из задержанных учится в техникуме, а другой — в вузе. Молодые люди пояснили, что пытались подработать. Им пообещали заплатить за доставку предметов 12 тыс. рублей.

Материалы по данным фактам направлены мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU