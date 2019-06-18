2019-06-18T10:36:48+03:00
Происшествия

Дети подожгли дом в поселке под Лысыми Горами

Площадь пожара составила 250 кв. м
Екатерина Семенова
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В поселке Лысые Горы Саратовской области дети подожгли дом.

Как сообщили «КП-Саратов», сигнал о возгорании нежилого здания поселка Барсучий поступил 17 июня в 10:17.

На место выезжали пожарные на двух машинах. Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 250 кв. м.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, по предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение несовершеннолетних детей с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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