На «Розе ветров — 2019» в Саратове выступит участник лейбла Black Star

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-18T09:35:48+03:00

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На празднике выпускников «Роза ветров — 2019» в Саратове выступят победитель песенного конкурса на одном из федеральных каналов и участник лейбла Black Star Ternovoy, группа Te100steron, музыкант Джоззи и шоу-группа «Davlad Presents Club Show».

- Праздник состоится 29 июня на Театральной площади, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Афиша «Розы ветров — 2019»

Напомним, в прошлом году на празднике выпускников выступали участница телепроекта «Голос» Lilit, а также музыкальные группы «Бурито» и 5sta Family.

Также по традиции вместе с «Розой ветров» пройдет награждение десяти лучших классных руководителей региона премией «Признание».

Для учителей в ТЮЗе имени Киселева выступят заслуженная артистка России Варвара и вокальная группа ViVA, в состав которой входят солисты лучших оперных театров, звезд мюзиклов и участников ТВ-шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU