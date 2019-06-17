«Аграрии» в сборной
В адрес гандбольного клуба «СГАУ-Саратов» пришло письмо-вызов в национальную сборную России. Лидер и лучший бомбардир «аграриев» прошедшего сезона, правый полусредний Алексей Карибов получил шанс попасть в состав главной команды страны.
Также на сборы вызван и новичок саратовской команды, левый полусредний Арсений Ухваркин, перешедший в это межсезонье в нашу команду из астраханского «Динамо». Таким образом, сразу два игрока «желто-зеленых» в июле отправятся в Сочи, где пройдет сбор национальной команды.
.
Расписание тренировочных мероприятий:
24-25 июля УМО, УТЦ «Новогорск»,
26 июля – 5 августа учебно-тренировочный сбор, г. Сочи,
6 августа – 12 августа международный турнир в Германии
Напомним также, что сборная России успешно прошла отбор на чемпионат Европы — 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU