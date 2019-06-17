В Балакове двое парней отобрали у несовершеннолетнего телефон

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-17T14:36:23+03:00

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В Балакове Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту группового грабежа у несовершеннолетнего.

- Предполагается, что около 21:00 22 мая 2019 года 17-летний местный житель шел дом по Минской улице. В то же время там прогуливались 16 и 21-летний парни. Старший накануне потерял телефон. Юноши подошли к подростку и попросили позвонить, намереваясь отобрать. Он отказал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

После этого 21-летний злоумышленник выхватил мобильник из рук потерпевшего, и вдвоем они бросились наутек, а владелец сотового побежал за ними.

Однако в этот момент несовершеннолетний грабитель несколько раз стукнул его по телу.

Полиция Балакова быстро нашла предполагаемых злоумышленников.

Сейчас следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU