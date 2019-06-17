Клещи атаковали 437 саратовцев
У четырех паразитов обнаружен боррелиоз
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В Саратовской области, по данным на сегодняшний день, от укусов клещей пострадали 437 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, из них 126 детей.
Такой уровень соответствует средним многолетним значениям, подчеркнули в ведомстве.
При этом 100% запланированных площадей обработаны против клещей, в том числе детские оздоровительные учреждения.
Кроме того, специалисты выявили четыре положительных пробы на клещевой боррелиоз. Выяснилось, что эти клещи напали на людей в Пензенской, Тамбовской и Саратовской областях (Марксовский район).
ИСТОЧНИК KP.RU