Клещи атаковали 437 саратовцев

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-17T14:04:27+03:00

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В Саратовской области, по данным на сегодняшний день, от укусов клещей пострадали 437 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, из них 126 детей.

Такой уровень соответствует средним многолетним значениям, подчеркнули в ведомстве.

При этом 100% запланированных площадей обработаны против клещей, в том числе детские оздоровительные учреждения.

Кроме того, специалисты выявили четыре положительных пробы на клещевой боррелиоз. Выяснилось, что эти клещи напали на людей в Пензенской, Тамбовской и Саратовской областях (Марксовский район).

ИСТОЧНИК KP.RU