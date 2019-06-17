Чиновники из Энгельса напечатали фальшивую газету, чтобы скрыть нарушение закона
В Энгельсе Саратовской области местные чиновники пытались скрыть свою халатность подделкой газеты.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что в 2012 году администрация района незаконно отдала в аренду земельный участок площадью более 100 гектаров.
При этом в нарушение закона заранее не было опубликовано в газете объявление о приеме заявок на аренду этого участка. То есть фактически чиновники обошлись без торгов.
- Для того, чтобы скрыть факт неопубликования сообщения к землеустроительному делу была приобщена страница газеты, которая фактически в печать не выходила, — рассказали в прокуратуре.
Уже в 2016 году участок был разделен на две части, каждый из которых также без проведения торгов был передан прежнему арендатору.
Прокуратура обратилась в суд, который признал договоры аренды недействительными. Землепользователю надлежит вернуть их комитету по управлению имуществом.
ИСТОЧНИК KP.RU