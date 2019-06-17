Чиновники из Энгельса напечатали фальшивую газету, чтобы скрыть нарушение закона

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-17T13:46:45+03:00

Земельный участок был передан в аренду без торгов

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В Энгельсе Саратовской области местные чиновники пытались скрыть свою халатность подделкой газеты.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, оказалось, что в 2012 году администрация района незаконно отдала в аренду земельный участок площадью более 100 гектаров.

При этом в нарушение закона заранее не было опубликовано в газете объявление о приеме заявок на аренду этого участка. То есть фактически чиновники обошлись без торгов.

- Для того, чтобы скрыть факт неопубликования сообщения к землеустроительному делу была приобщена страница газеты, которая фактически в печать не выходила, — рассказали в прокуратуре.

Уже в 2016 году участок был разделен на две части, каждый из которых также без проведения торгов был передан прежнему арендатору.

Прокуратура обратилась в суд, который признал договоры аренды недействительными. Землепользователю надлежит вернуть их комитету по управлению имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU