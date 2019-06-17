2019-06-17T13:30:17+03:00
Общество

Из-за волокиты Пенсионного фонда Вольска пенсионеру не назначили пенсию

Должностные лица не предоставляли ответ три месяца
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области пенсионера едва не лишили пенсии.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, должностные лица клиентской службы УПФР Вольского района допустили волокиту.

В отделение Пенсионного фонда района 17 января поступил запрос коллег из Электростали Московской области. Необходимо было сообщить о трудовом стаже гражданина.

Ответ на него был предоставлен только 24 апреля.

В результате жителю Электростали не назначена вовремя пенсия по старости.

Прокуратура района внесла представление руководству Вольского отделения ПФ, два должностных лица привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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