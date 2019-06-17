Из-за волокиты Пенсионного фонда Вольска пенсионеру не назначили пенсию
Должностные лица не предоставляли ответ три месяца
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В Вольске Саратовской области пенсионера едва не лишили пенсии.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, должностные лица клиентской службы УПФР Вольского района допустили волокиту.
В отделение Пенсионного фонда района 17 января поступил запрос коллег из Электростали Московской области. Необходимо было сообщить о трудовом стаже гражданина.
Ответ на него был предоставлен только 24 апреля.
В результате жителю Электростали не назначена вовремя пенсия по старости.
Прокуратура района внесла представление руководству Вольского отделения ПФ, два должностных лица привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU