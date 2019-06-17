На трассе под Пугачевом ВАЗ перевернулся в кювет
Пострадали пассажир и водитель [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Пугачевском районе Саратова в перевернувшемся автомобиле пострадали два человека.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе села Успенка.
По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Фото Саратовской областной службы спасения
Пострадал пассажир, его госпитализировали. Водителю оказали помощь на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU