Артем Чеботарев высоко оценил работу диспетчерской службы ООО «КВС»

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-17T08:53:04+03:00

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Депутат Саратовской городской думы, Заслуженный мастер спорта, член сборной России, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России по боксу Артем Чеботарев, ознакомился с работой диспетчерской службы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и высоко оценил работу ЕДС.

- Общение с населением — довольно напряженное направление работы. Требуется профессионализм и стрессоустойчивость. Очень здорово, что этому направлению деятельности компания-инвестор уделяет большое значение. В КВС увеличено число специалистов, принимающих звонки населения об аварийных ситуациях, по рассказам работников, ранее этим занимались 1-2 человека. Отдельно в компании выделен центр по работе с абонентами, где граждан консультируют по вопросам подключения к сетям, переходу на прямые договора — это достаточно удобно, — поделился Артем Чеботарев.

На предприятии напомнили, что сотрудники диспетчерской службы компании в круглосуточном режиме принимают информацию об обнаружении открытого колодца, образованию течи, отсутствию холодного водоснабжения и возникновению провала по телефону (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU