Артем Чеботарев высоко оценил работу диспетчерской службы ООО «КВС»
Депутат Саратовской городской думы, Заслуженный мастер спорта, член сборной России, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России по боксу Артем Чеботарев, ознакомился с работой диспетчерской службы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и высоко оценил работу ЕДС.
- Общение с населением — довольно напряженное направление работы. Требуется профессионализм и стрессоустойчивость. Очень здорово, что этому направлению деятельности компания-инвестор уделяет большое значение. В КВС увеличено число специалистов, принимающих звонки населения об аварийных ситуациях, по рассказам работников, ранее этим занимались 1-2 человека. Отдельно в компании выделен центр по работе с абонентами, где граждан консультируют по вопросам подключения к сетям, переходу на прямые договора — это достаточно удобно, — поделился Артем Чеботарев.
На предприятии напомнили, что сотрудники диспетчерской службы компании в круглосуточном режиме принимают информацию об обнаружении открытого колодца, образованию течи, отсутствию холодного водоснабжения и возникновению провала по телефону (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU