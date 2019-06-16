2019-06-16T16:51:10+03:00
Общество

Сегодня начался Крестный ход из Балашова в Вавилов Дол

Верующие будут идти больше месяца
Дарья Вострикова
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С сегодняшнего дня, 16 июня, начнется традиционный многодневный крестный ход в честь святых Царственных страстотерпцев и иных новомучеников и исповедников Церкви Русской по маршруту: БалашовСаратовБалаково — Вавилов Дол.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской епархии, перед походом на 700 км, который займет 32 дня, все желающие помолятся в в местном храме.

Паломников будут сопровождать дорожный патруль, скорая помощь и полевая кухня. На протяжении всего пути будут проходить богослужения.

Маршрут будет проходить через областной центр, Вольск, Балаково, Красный Яр, Иргизский Воскресенский мужской монастырь, поселок Большая Таволожка и другие населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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