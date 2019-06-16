2019-06-16T11:04:22+03:00
Общество

В Саратовской области четыре катера нарушителей отправили на штрафстоянку

Владельцу судна сообщат где оно хранится во время вручения протокола
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за этот сезон, который открылся 15 апреля, на штрафстоянки отправили четыре маломерных судна — катера.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, такую меру наказания применяют к тем, кто ездит на неисправном и незарегистрированном водном транспорте, водит в нетрезвом состоянии и отказывается проходить медицинское освидетельствование.

Водителю сообщат, где хранится судно, как только вручат протокол. До установления причины его задержания судно будет хранится на одной из пяти стоянок.

Отметим, что в прошлом году на спецстоянки отправили 42 единицы водного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На весь день без воды остались жители Заводского района
Под Саратовом в столкновении ВАЗов пострадали двое детей
В Саратовской области православные верующие отмечают День Святой Троицы
Жители нескольких домов Саратова на весь день остались без воды
Воскресный день в Саратовской области омрачится дождями и грозами
В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину
Дома на проспекте Строителей до утра остались без воды
Футболист сборной России защитил диссертацию в СГУ
В центре Саратова при ремонте дороги в асфальт закатали спецовку
Об итогах заседания Совета директоров ЦБ РФ 14 июня
Находившуюся в федеральном розыске мошенницу задержали росгвардейцы из Саратова
На Усть-Курдюмской произошла массовая авария с фурой
Саратовец пробил бетон ради кражи электрокабеля
Под Саратовом молодая девушка за рулем скутера упала вместе с ним
Студенты СГЮА побывали на бронекатере времен Второй мировой войны
В музее Радищева в Саратове сделают бесплатный вход