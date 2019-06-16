В Саратовской области четыре катера нарушителей отправили на штрафстоянку

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-16T11:04:22+03:00

Владельцу судна сообщат где оно хранится во время вручения протокола

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В Саратовской области за этот сезон, который открылся 15 апреля, на штрафстоянки отправили четыре маломерных судна — катера.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, такую меру наказания применяют к тем, кто ездит на неисправном и незарегистрированном водном транспорте, водит в нетрезвом состоянии и отказывается проходить медицинское освидетельствование.

Водителю сообщат, где хранится судно, как только вручат протокол. До установления причины его задержания судно будет хранится на одной из пяти стоянок.

Отметим, что в прошлом году на спецстоянки отправили 42 единицы водного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU