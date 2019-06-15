В Саратове толпа агрессивных девушек зарезала мужчину

15 Июнь 21:40 2019-06-15T22:34:34+03:00

Он сделал им замечание из-за выброшенной на пол сигаретной пачки

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В Саратове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины девушкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась ночью 15 июня на улице Серова в Октябрьском районе.

По предварительной версии, компания девушек находилась в круглосуточном магазине. Одна из них бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание.

После этого началась ссора и одна из дам оскорбила мужчина, за что тот плеснул в нее пивом.

Конфликтующие стороны продолжили выяснение отношений на улице. Однако силы оказались неравны. Агрессивные дамы толпой принялись избивать мужчину, а одна ударила его ножом в спину.

В тот момент к магазину подъехали приятели потерпевшего и срочно доставили его в больницу, но, несмотря на экстренную операцию, спасти гражданина не удалось. Оказалось, что у него пробито правое легкое.

Подозреваемых задержали росгвардейцы на одной из близлежащих улиц. Начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU