В Перелюбе женщина за рулем иномарки протаранила «буханку»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-15T10:32:41+03:00

Водительница не уступила право проезда, двигаясь по второстепенной дороге

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В Перелюбе вчера вечером, 14 июня, столкнулись Hyundai Solaris и УАЗ-220695.

- Около 22:50 на пересечении улицы Первомайская и Школьного переулка 37-летняя женщина за рулем иномарки, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступила право проезда «буханке», едущей по главной, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

УАЗиком управлял 47-летний мужчина, но пострадала его пассажирка — 57-летняя женщина. Ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU