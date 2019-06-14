В Саратовском ГМУ прошли торжества, посвященные празднованию 110-летия со дня основания медицинского факультета Саратовского университета

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-14T16:39:51+03:00

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10 июня в Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию 110-летия со дня основания медицинского факультета Саратовского университета.

Торжества начались с расширенного заседания Ученого совета, посвященного 110-летию СГМУ. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор СГМУ, заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, проф. Владимир Попков. Далее с поздравительными речами выступили почетные гости мероприятия: Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, секретарь Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», заслуженный врач РФ, докт. мед. наук, проф. Владимир Решетников, советник при ректорате Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАН, докт. мед. наук, проф. Иван Чиж, представители медицинских вузов и научно-исследовательских институтов России.

Дмитрий Морозов и Владимир Решетников зачитали поздравительные адреса от имени Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко, а также вручили ректору Саратовского ГМУ памятные подарки в честь юбилея университета.

- Сегодня Саратовский государственный медицинский университет – один из лучших вузов страны», – подчеркнул в своем поздравительном адресе Вячеслав Володин. «За вековую историю многое изменилось, но одно остается неизменным: вы по-прежнему бережно храните славные традиции Саратовской научной медицинской школы, помните людей, вложивших свою душу энергию и талант в становление и развитие медицинского университета и российского здравоохранения в целом, – отметил Петр Глыбочко.

По окончании выступлений вокальный ансамбль студенческого клуба СГМУ порадовал участников заседания замечательным музыкальным номером. Заседание завершилось торжественным награждением специалистов клиник и преподавателей Саратовского медуниверситета за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

После заседания Ученого совета участники и гости приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника выдающемуся архитектору, художнику, создателю уникального архитектурного ансамбля зданий Саратовского медуниверситета Карлу Людвиговичу Мюфке.

Под руководством Карла Людвиговича и по его проектам были построены четыре основных корпуса, составивших завершенный ансамбль университетского городка на Московской площади. Еще одним детищем Мюфке является комплекс зданий клинической больницы медицинского университета, которая сейчас носит имя Сергея Романовича Миротворцева. В клиническом городке выросли здания трех клиник: хирургической, терапевтической, болезней уха, горла и носа. Главное в этих комплексах – «почерк Мюфке»: подчиненность единой архитектурной и философской идее, совершенство форм, ясно заданный ритм, филигранно прорисованные детали. Во всём чувствуется кредо архитектора Мюфке – гармония пользы, прочности и красоты.

Право открытия памятника было предоставлено ректору Саратовского ГМУ Владимиру Попкову, создателю художественного образа памятника Карлу Мюфке скульптору, заслуженному художнику России, чл.-корр. Российской академии художеств Андрею Щербакову и праправнучке Мюфке Ирине Петрухиной. Открытие прошло в торжественной обстановке под звуки фанфар и аплодисменты гостей.

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По завершении мероприятий на территории Университетского городка гости праздника переместились на площадку Нового ТЮЗа им. Ю.П. Киселева, где состоялось праздничное театрализованное представление, посвященное знаменательной дате.

Организаторы мероприятия сразу же удивили собравшихся необычным флешмобом на площади перед театром: из студентов в фирменных футболках СГМУ составилась цифра 110. Затем всех пригласили пройти в здание театра для просмотра праздничной программы.

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Почетными гостями мероприятия стали заместитель правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, Высокопреосвященнейший Лонгин, Митрополит Саратовский и Вольский, председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, председатель Саратовской городской Думы Виктор Малетин, министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина, заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева.

В ходе официальной части состоялось торжественное награждение сотрудников Саратовского ГМУ, которым были вручены такие значимые государственные награды, как почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», нагрудный знак Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения». Кроме того, пять сотрудников университета были удостоены звания «Почетный профессор СГМУ», четыре – отмечены нагрудным знаком «Медаль Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского – за заслуги перед СГМУ», Выдающихся сотрудников СГМУ, получивших звание «Почетный профессор СГМУ», приветствовали стоя.

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Ярких моментов и интересных режиссерских решений было очень много… Замечательный оркестр духовых инструментов «Волга Бэнд», который на протяжении всего концерта исполнял яркие и запоминающиеся, трогательные и волнующие композиции в честь юбилея вуза; прекрасные выступления творческих коллективов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова; экран, символизировавший Земной шар, красной точкой на котором горело название Саратовского медуниверситета, а вокруг вращалась завораживающая инсталляция из исторических и современных фотографий СГМУ.

Одним из самых запоминающихся стало выступление Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, который поздравил родную alma mater прекрасными стихами собственного сочинения.

Ключевым элементом праздничной программы, вызвавшим неподдельное восхищение зрительного зала, явилось театрализованное представление, посвященное истории Саратовского ГМУ. В постановке приняли участие более 250 студентов университета. Мастерство актеров Народного «Анатомического театра» СГМУ во главе с художественным руководителем Романом Сопко в сочетании с современными технологиями позволили буквально оживить время, погрузить гостей праздника в иные реальности. Широкими мазками, словно на картинах импрессионистов, перед глазами зрителей воссоздавались яркие и точные образы эпох, в которые жил и развивался университет. Страницы истории сменяли друг друга: «Николаевская» Россия, смутное время революции, окропленные кровью сороковые-роковые, вдохновляющие «космические» 60-е... Неизменным оставалось лишь одно – врачи Саратовского меда, настоящие профессионалы, душой и сердцем преданные своему делу, готовые спасть жизни, сохранять здоровье всегда и везде, как бы ни было тяжело.

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В конце представления сразу несколько поколений врачей, несколько вех в истории университета выстроились на сцене одна за другой. Финальный номер завершился единым и гордым восклицанием: «Я – врач!». И это то, что определяет Саратовский медицинский университет имени В.И. Разумовского: связь времен, сохранение традиций, память поколений в сочетании с неизменным движением вперед, к новым вершинам и новым победам.

ИСТОЧНИК KP.RU