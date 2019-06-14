2019-06-14T15:31:37+03:00
Общество

На границе с Саратовской областью задержали 5 тонн муки из Казахстана

Груз везли без фитосанитарного сертификата
Ольга Симонова
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На фитосанитарном посту в Озинках 13 июня инспекторы Россельхознадзора выявили нарушение при ввозе в Саратовскую область муки из Казахстана.

- 5 тонн груза везли без фитосанитарного сертификата, — сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении Россельхознадзора.

Виновника привлекли к административной ответственности, а транспорт с мукой вернули в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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