В Саратов приплывает экспедиция на бронекатере

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-14T13:05:23+03:00

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В Саратов завтра, 15 июня, прибудет бронекатер БК-73.

- На втором причале пассажирского речпорта в 9:00 состоится встреча с участниками экспедиции. Юнга Северного флота, участник Великой Отечественной войны Юрий Баранов примет доклад руководителя экспедиции Сергея Гольштейна, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики Саратовской области.

Присутствующие смогут сходить на экскурсию по бронекатеру.

Отметим, что экспедиция-реконструкция длится со 2 по 22 июня, а БК-73 — точная копия бронекатера образца 1938 года. Участники экспедиции воссоздают быт моряков: одеты как экипаж в военные годы, питаются по рациону, вечерами слушают патефон.

Бронекатер уже побывал в Керчи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Камышине и приплывет в Балаково, Самару и другие города.

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ИСТОЧНИК KP.RU