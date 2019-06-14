Мэр Саратова предлагает украсить здание в центре города граффити

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-14T11:44:09+03:00

На нем будет изображен актер Олег Янковский

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Мэр Саратова Михаил Исаев спросил у горожан мнение насчет предложения нарисовать граффити на одном из зданий в центре города.

- Ко мне обратилась общественная организация с предложением украсить граффити с изображением Олега Янковского здание на пересечении улиц Московская и Радищева. Хочу обсудить с вами! Что скажете? — спрашивает градоначальник на своей странице в Instagram.

Многие горожане в комментариях согласились с этой идеей. Один из пользователей написал, что место и масштаб выбраны неправильно, так как это изображение явно должно быть видно издалека, но самая дальняя точка восприятия здесь — это противоположная сторона дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU