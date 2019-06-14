В Балашове женщина нашла мертвым соседа, которого подкармливала
В Балашове Саратовской области мужчину забили до смерти из-за бутылки алкоголя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 25 мая в квартире дома по улице Энтузиастов.
По версии следствия, 31-летний мужчина вместе с двумя знакомыми получил за подработку спиртное в качестве оплаты. Они распили его за гаражами на улице. После этого 51-летний потерпевший отправился домой, взяв с собой одну бутылку.
Это возмутило его молодого собутыльника. Тот проследовал за ним до дома и обнаружил 51-летнего мужчину спящим, а алкоголь — выпитым.
После этого злоумышленник забил мужчину кулаками до смерти и убежал.
Труп обнаружила соседка, которая подкармливала мужчину. Она увидела, что принесенные ею продукты лежат под дверью нетронутыми, и зашла в квартиру выяснить, в чем дело. Найдя бездыханное тело, она вызвала полицию.
Возбуждено уголовное дело, 31-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU