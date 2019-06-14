2019-06-14T10:23:55+03:00
Происшествия

В Балашове женщина нашла мертвым соседа, которого подкармливала

Подозреваемый в его убийстве объявлен в федеральный розыск
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области мужчину забили до смерти из-за бутылки алкоголя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 25 мая в квартире дома по улице Энтузиастов.

По версии следствия, 31-летний мужчина вместе с двумя знакомыми получил за подработку спиртное в качестве оплаты. Они распили его за гаражами на улице. После этого 51-летний потерпевший отправился домой, взяв с собой одну бутылку.

Это возмутило его молодого собутыльника. Тот проследовал за ним до дома и обнаружил 51-летнего мужчину спящим, а алкоголь — выпитым.

После этого злоумышленник забил мужчину кулаками до смерти и убежал.

Труп обнаружила соседка, которая подкармливала мужчину. Она увидела, что принесенные ею продукты лежат под дверью нетронутыми, и зашла в квартиру выяснить, в чем дело. Найдя бездыханное тело, она вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело, 31-летний подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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