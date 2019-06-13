2019-06-13T16:43:20+03:00
Происшествия

У памятника воинам-автомобилистам иномарка протаранила грузовик

Пострадал пассажир легковушки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова легковушка протаранила грузовик.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла у памятника воинам-автомобилистам у Алтынной горы.

По предварительной версии, 43-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Легковушка врезалась в припаркованный грузовик «ГАЗель».

Пострадал 36-летний пассажир иномарки, который был госпитализирован силами специалистов Центра медицины и катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Саратовом двое парней залезли ночью в дом девушки, а нашли ее мать и сбежали
В Екатериновском районе утонул мужчина
Саратовцы побывают в дополненной реальности
В День России более 100 саратовцев выполнили нормы ГТО
В Саратове выступит танцор из Маврикия
Подведены итоги работы саратовских дружинников
Слесарь-ремонтник Балаковской АЭС завоевал золото в отраслевом чемпионате профмастерства AtomSkills-2019
В Саратове рецидивист украл с летней кухни велосипед
В Саратове незарегистрированные постройки могут отключать от газа, света и воды
Саратовский спортсмен завоевал золото и серебро IV Кубка Теншока
Саратовским имуществом будет управлять экс-зампред комитета по градостроительству
ГИБДД Саратова продолжает поиски шумных автомобилей
Исаев назвал торговые точки на 3-й Дачной «гадюшниками»
Поголовье коров в Алгае должно вырасти почти вдвое
Воруют!: Саратовский депутат возмутился коррупцией
«КВС» ведут работы на двух участках водопровода
Дважды судимый насильник вновь напал на девушку в Саратове