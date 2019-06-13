У памятника воинам-автомобилистам иномарка протаранила грузовик

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-13T16:43:20+03:00

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В Заводском районе Саратова легковушка протаранила грузовик.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла у памятника воинам-автомобилистам у Алтынной горы.

По предварительной версии, 43-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Легковушка врезалась в припаркованный грузовик «ГАЗель».

Пострадал 36-летний пассажир иномарки, который был госпитализирован силами специалистов Центра медицины и катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU