Подведены итоги работы саратовских дружинников
При их содействии выявили 35 преступлений
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В администрации Волжского района состоялось рабочее совещание, посвященное подведению итогов работы местной общественной организации Саратова «Добровольная народная дружина».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас в дружине насчитывается около 200 человек.
Каждый день обходы проводят от 16 до 32 человек.
В прошлом году при их содействии было пресечено более 155 правонарушений и выявлено 35 преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU