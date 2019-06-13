2019-06-13T16:28:49+03:00
Общество

Подведены итоги работы саратовских дружинников

При их содействии выявили 35 преступлений
Дарья Вострикова
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В администрации Волжского района состоялось рабочее совещание, посвященное подведению итогов работы местной общественной организации Саратова «Добровольная народная дружина».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас в дружине насчитывается около 200 человек.

Каждый день обходы проводят от 16 до 32 человек.

В прошлом году при их содействии было пресечено более 155 правонарушений и выявлено 35 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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