Подведены итоги работы саратовских дружинников

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-13T16:28:49+03:00

При их содействии выявили 35 преступлений

Изменить размер текста: A A

В администрации Волжского района состоялось рабочее совещание, посвященное подведению итогов работы местной общественной организации Саратова «Добровольная народная дружина».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сейчас в дружине насчитывается около 200 человек.

Каждый день обходы проводят от 16 до 32 человек.

В прошлом году при их содействии было пресечено более 155 правонарушений и выявлено 35 преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU