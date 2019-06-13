Саратовская фирма по уничтожению крыс оштрафована на 3 млн рублей
В Саратове оштрафовали фирму за взятку чиновнице Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, уголовное дело в отношении должностного лица также было направлено в суд.
Было установлено, что в мае 2015 года директор ООО ЦПО «Труд-Эксперт» передал замначальнице саратовского Роспотребнадзора 15 тыс. рублей. За эти деньги она должна была оказать содействие в заключении контракта по дератизации и дезинсекции образовательных учреждений именно с данной фирмой.
Впоследствии за аналогичные услуги чиновница получила от фирмы еще две взятки по 20 и 15 тыс. рублей.
В отношении юридического лица было возбуждено три уголовных дела. Суд вынес решение о штрафе на сумму 3 млн рублей. Чиновницу Роспотребнадзора оштрафовали на миллион.
ИСТОЧНИК KP.RU