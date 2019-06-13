Саратовская фирма по уничтожению крыс оштрафована на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-13T13:24:48+03:00

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В Саратове оштрафовали фирму за взятку чиновнице Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, уголовное дело в отношении должностного лица также было направлено в суд.

Было установлено, что в мае 2015 года директор ООО ЦПО «Труд-Эксперт» передал замначальнице саратовского Роспотребнадзора 15 тыс. рублей. За эти деньги она должна была оказать содействие в заключении контракта по дератизации и дезинсекции образовательных учреждений именно с данной фирмой.

Впоследствии за аналогичные услуги чиновница получила от фирмы еще две взятки по 20 и 15 тыс. рублей.

В отношении юридического лица было возбуждено три уголовных дела. Суд вынес решение о штрафе на сумму 3 млн рублей. Чиновницу Роспотребнадзора оштрафовали на миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU