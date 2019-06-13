В колонию Красноармейского района пытались перебросить 18 мобильников

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-13T11:45:53+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области в колонию №23 пытались перебросить телефоны.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, при попытке перекинуть через основное заграждение 18 мобильников, по шесть зарядных устройств и гарнитур, флешку и сим-карты задержаны двое граждан.

Фото УФСИН по Саратовской области

При этом один из них, 32-летний житель Калининска, уже попадался на аналогичном преступлении. Прошлой осенью он приехал на свидание к осужденному в этой колонии и пытался передать ему сим-карты, спрятав их в собственной обуви.

ИСТОЧНИК KP.RU