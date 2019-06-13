Сегодня саратовские школьники сдают ЕГЭ по биологии и информатике

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-13T14:57:50+03:00

Свои знания проверят более 2 тыс. человек

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Сегодня, 13 июня, саратовские школьники сдают ЕГЭ по биологии и информатике.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, проверить свои знания в области науки о живых существах предстоит в 28 заданиях, которые нужно сделать за 3,5 часа.

Ученикам технического профиля предстоит за почти четыре часа выполнить 27 заданий.

Всего свои знания проверят более 3,2 тыс. человек в 48 пунктах проведения экзамена.

ИСТОЧНИК KP.RU