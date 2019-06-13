2019-06-13T13:58:45+03:00
Происшествия

Наркомана из Ртищева отправили на полгода в колонию

Он попался с 0,28 грамма «синтетики»
Екатерина Семенова
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В Ртищевском районе Саратовской области 39-летнего мужчину приговорили к сроку в колонии за покупку наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 20 марта, около 13 часов дня, мужчина приобрел наркотики у неизвестного в Ртищеве.

Он купил 0,28 грамма «синтетики» без цели сбыта и хранил вещество при себе.

В тот же день гражданина задержали и при личном досмотре нашли у него наркотик.

Суд отправил наркомана на полгода в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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