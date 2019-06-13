2019-06-13T08:26:53+03:00
Происшествия

В Степном работник церкви нашел утопленника

Мужчина погиб в пруду Юрковский
Екатерина Семенова
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В поселке Степное Советского района Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 38-летнего местного жителя нашли в пруду Юрковский.

12 июня работник церкви заметил в водоеме человека. Он сообщил в полицию, и специалисты извлекли труп.

Было установлено, что погибший 2 июня ушел из дома, и с тех пор родственники считали его пропавшим. Речь идет об Олеге Лукачеве, которого объявляли в розыск волонтеры отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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