В Степном работник церкви нашел утопленника
Мужчина погиб в пруду Юрковский
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В поселке Степное Советского района Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 38-летнего местного жителя нашли в пруду Юрковский.
12 июня работник церкви заметил в водоеме человека. Он сообщил в полицию, и специалисты извлекли труп.
Было установлено, что погибший 2 июня ушел из дома, и с тех пор родственники считали его пропавшим. Речь идет об Олеге Лукачеве, которого объявляли в розыск волонтеры отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU