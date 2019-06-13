В Ершове накрыли склад алкоголя почти на 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-13T08:04:58+03:00

Его владелец отправился на скамью подсудимых

Изменить размер текста: A A

В Ершове Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконной торговли алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 34-летний мужчина — полностью признал свою вину.

С июля 2017 по декабрь 2018 года житель Ершова покупал и хранил дома немаркированный алкоголь, который потом продавал. Общая стоимость спиртного составила почти 5,9 млн рублей.

Подпольный склад алкоголя удалось обнаружить и ликвидировать сотрудниками УФСБ и УЭБ и ПК полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU