В Ершове накрыли склад алкоголя почти на 6 млн рублей
Его владелец отправился на скамью подсудимых
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В Ершове Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконной торговли алкоголем.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 34-летний мужчина — полностью признал свою вину.
С июля 2017 по декабрь 2018 года житель Ершова покупал и хранил дома немаркированный алкоголь, который потом продавал. Общая стоимость спиртного составила почти 5,9 млн рублей.
Подпольный склад алкоголя удалось обнаружить и ликвидировать сотрудниками УФСБ и УЭБ и ПК полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU