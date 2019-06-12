На саратовской трассе после ДТП «Гранта» вылетела в кювет
Пострадали два человека
Фото ГУ МЧС области
Изменить размер текста:
В Саратовском районе, на трассе Р-22 столкнулись «Лада Гранта» и Daewoo Nexia.
Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла в районе поворота на село Михайловка.
От удара отечественное авто вылетело в кювет. В нем пострадали 46-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба были госпитализированы.
На месте работали областные спасатели, бригада Центра медицины катастроф, сотрудники ГИБДД и МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU