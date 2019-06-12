2019-06-12T19:33:12+03:00
Происшествия

На саратовской трассе после ДТП «Гранта» вылетела в кювет

Пострадали два человека
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МЧС областиФото ГУ МЧС области
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В Саратовском районе, на трассе Р-22 столкнулись «Лада Гранта» и Daewoo Nexia.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, авария произошла в районе поворота на село Михайловка.

От удара отечественное авто вылетело в кювет. В нем пострадали 46-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба были госпитализированы.

На месте работали областные спасатели, бригада Центра медицины катастроф, сотрудники ГИБДД и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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