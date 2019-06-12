Пьяный водитель протаранил три авто на Вольском тракте
На Вольском тракте под Саратовом произошло массовое ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 45-летний водитель автомобиля Toyota Camry протаранил «Ниву», ВАЗ-2109, а вскоре врезался в Renault Logan, который ехал впереди в попутном направлении. После этого автомобиль вылетел в кювет.
Фото Саратовской областной службы спасения
В иномарке находилась супружеская пара – 59-летней женщине потребовалась срочная госпитализация, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии на реанимационном автомобиле Саратовской областной службы спасения.
62-летнему водителю Renault Logan помощь оказали специалисты Центра медицины катастроф.
Фото Саратовской областной службы спасения
При этом пассажиры виновника аварии не пострадали и уехали с места ДТП на другой машине.
ИСТОЧНИК KP.RU