Пьяный водитель протаранил три авто на Вольском тракте

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-12T19:14:29+03:00

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На Вольском тракте под Саратовом произошло массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, 45-летний водитель автомобиля Toyota Camry протаранил «Ниву», ВАЗ-2109, а вскоре врезался в Renault Logan, который ехал впереди в попутном направлении. После этого автомобиль вылетел в кювет.

Фото Саратовской областной службы спасения

В иномарке находилась супружеская пара – 59-летней женщине потребовалась срочная госпитализация, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии на реанимационном автомобиле Саратовской областной службы спасения.

62-летнему водителю Renault Logan помощь оказали специалисты Центра медицины катастроф.

Фото Саратовской областной службы спасения

При этом пассажиры виновника аварии не пострадали и уехали с места ДТП на другой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU