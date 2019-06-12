В День России в Саратове перекрыли центр города

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-12T08:18:37+03:00

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В Саратове на сутки перекроют движение в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 10 утра начнутся ремонтные работы на теплотрассе от Саратовской ГРЭС.

Нельзя будет проехать по улице Чернышевского от Провиантской до Радищева и по Провианской между Чернышевского и Рабочим переулком.

Также остановлено движение троллейбусов №2в и 4.

Работы планируется завершить завтра в семь утра.

ИСТОЧНИК KP.RU