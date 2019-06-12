В День России в Саратове перекрыли центр города
Филиал «Т Плюс» ведет ремонтные работы
Изменить размер текста:
В Саратове на сутки перекроют движение в центре города.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», с 10 утра начнутся ремонтные работы на теплотрассе от Саратовской ГРЭС.
Нельзя будет проехать по улице Чернышевского от Провиантской до Радищева и по Провианской между Чернышевского и Рабочим переулком.
Также остановлено движение троллейбусов №2в и 4.
Работы планируется завершить завтра в семь утра.
ИСТОЧНИК KP.RU