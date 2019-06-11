В Балакове следователи проверяют, почему копии паспортов оказались в заброшке

СЕГОДНЯ 20:20 2019-06-11T20:20:57+03:00

Местные жители нашли в здании мешки и коробки с документами

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В Балакове следователи организовали проверку по факту разбросанных в заброшенном здании города копий паспортов и договоров, которые люди заключили с банком. Об этом инциденте следователи узнали из СМИ.

- Предполагается, что в июне 2019 года местные жители нашли в помещении на улице 20 лет ВЛКСМ коробки и мешки с копиями документов, в которых указывались личные данные граждан, например, адреса, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будет выяснено, каким образом документы попали в свободный доступ. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU