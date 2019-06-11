Ночью на Московской улице в Саратове уложат новый асфальт

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-11T16:36:37+03:00

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Сегодня ночью, с 11 на 12 июня, в Саратове продолжат дорожные работы на территории города.

- Продолжается укладка нового асфальта на улице Исаева, Московская на участке от Горького до Привокзальной площади, Измайлова от 2-й Прокатной до Загороднева и на Загороднева от Измайлова до Зеркальной, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Фрезеровка дорог началась на участке улицы Челюскинцев.

Старый асфальт срезают на улице Московская (от Горького до Лермонтова) и на Чернышевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU