Ночью на Московской улице в Саратове уложат новый асфальт
Фрезеровка дорог началась на участке улицы Челюскинцев
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Сегодня ночью, с 11 на 12 июня, в Саратове продолжат дорожные работы на территории города.
- Продолжается укладка нового асфальта на улице Исаева, Московская на участке от Горького до Привокзальной площади, Измайлова от 2-й Прокатной до Загороднева и на Загороднева от Измайлова до Зеркальной, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Фрезеровка дорог началась на участке улицы Челюскинцев.
Старый асфальт срезают на улице Московская (от Горького до Лермонтова) и на Чернышевского.
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ИСТОЧНИК KP.RU