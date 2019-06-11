В День России специалисты ООО «КВС» продолжат обслуживание городских коммуникаций

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-11T15:49:41+03:00

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В День России бригады специалистов ООО «КВС» продолжат обслуживание городских водопроводных коммуникаций в круглосуточном режиме. Для локализации и ликвидации возможных повреждений на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях в наличии необходимые материалы и спецтехника. Обычный режим деятельности сохраняют все службы эксплуатации, в том числе городская станция аэрации и службы водоснабжения и водоотведения.

Информацию о повреждениях городских коммуникациях можно сообщить по телефону 24-65-24. Все заявки, поступающие в ЕДС, проходят обследование и передаются техническим службам компании.

С 13 июня продолжит в соответствии с действующим графиком работу Центр по работе с абонентами ООО «КВС» по адресу: улица Советская, 10. График работы: понедельник-пятница — с 8:00 до 17:00, суббота — с 9:00 до 13:00, телефон: (8452) 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU