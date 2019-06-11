В Саратове женщина исписала стены подъезда рекламой наркотиков

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-11T15:43:11+03:00

Женщина сфотографировала дверь подъезда, где перед этим написала рекламу наркотиков. Кадр с камеры видеонаблюдения

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В Саратове удалось найти женщину, которая расписывала стены подъезда рекламой наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», ЧП случилось на Тархова, 33 в минувшую среду, 5 июня.

Жильцы попросили видеоархив, чтобы узнать, кто испортил стены. Оказалось, что около трех часов дня некая женщина на входной двери написала ссылку на запрещенные препараты. После этого она сфотографировала плоды своих трудов.

Гражданка также зашла в подъезд и оставила надписи на почтовых ящиках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/714169" frameborder="0"></iframe> Женщина изрисовала подъезды рекламой наркотиков.

Таким образом, злоумышленница прошлась по всем подъездам.

Найти и привлечь к ответственности ее удалось с помощью камеры наблюдения.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU