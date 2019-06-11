2019-06-11T15:05:18+03:00
Происшествия

Убийство из-за тарелки супа в Балтае: Вынесен приговор

Злоумышленнику присудили шесть лет колонии строгого режима
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области осудили 55-летнего жителя Балтайского района. Его признали виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Житель села Журавлиха приютил у себя на зиму 65-летнего соседа, у которого не отапливался дом. Постоялец был с характером и устраивал скандалы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Так, вечером 19 февраля мужчины пили, и хозяин жилья поставил перед гостем ужин. Однако квартирант из-за очередной обиды вылил суп из тарелки.

Владелец дома сдержался, но гость не унимался и опрокинул вдобавок на стол пепельницу. Тогда мужчины поругались, и злоумышленник избил постояльца кочергой по голове и телу.

На следующий день потерпевший скончался, а хозяин жилища вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер от сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока.

Злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец избил трех мужчин саперной лопатой и с ней же напал на полицию
В День России специалисты ООО «КВС» продолжат обслуживание городских коммуникаций
В Саратове женщина исписала стены подъезда рекламой наркотиков
По Саратову пронесут гигантский флаг России
До конца июля Саратов закроют для грузовиков
Саратовская УК вернула мужчине деньги только после внимания прокуратуры
В Саратове впервые пройдет чемпионат по парашютному спорту
Инспектора ГИБДД будут судить за получение взятки от водителя
На Блинова и Ломоносова в Саратове отключили воду
У жительницы Балашова из-за долгов забрали «Ладу Приора»
В колонию Пугачева пытались перебросить дрожжи
В Саратове два подростка украли решетки и люк
Прокуратура проверяет отсутствие горячей воды в Саратове
С начала купального сезона в Саратовской области утонули восемь человек
Виктория Бородянская: Основной источник развлечений в Саратовской области — вода
Федеральные эксперты не прогнозируют рост зарплат в Саратовской области
Более 3 млн кубометров ТКО поступило на объекты АО «Управление отходами» с начала деятельности Регоператора