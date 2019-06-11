Убийство из-за тарелки супа в Балтае: Вынесен приговор

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-11T15:05:18+03:00

Злоумышленнику присудили шесть лет колонии строгого режима

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области осудили 55-летнего жителя Балтайского района. Его признали виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Житель села Журавлиха приютил у себя на зиму 65-летнего соседа, у которого не отапливался дом. Постоялец был с характером и устраивал скандалы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Так, вечером 19 февраля мужчины пили, и хозяин жилья поставил перед гостем ужин. Однако квартирант из-за очередной обиды вылил суп из тарелки.

Владелец дома сдержался, но гость не унимался и опрокинул вдобавок на стол пепельницу. Тогда мужчины поругались, и злоумышленник избил постояльца кочергой по голове и телу.

На следующий день потерпевший скончался, а хозяин жилища вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина умер от сочетанной травмы тела и развившегося травматического шока.

Злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU