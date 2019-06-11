2019-06-11T15:15:56+03:00
Общество

По Саратову пронесут гигантский флаг России

12 июня запланирована праздничная программа
Екатерина Семенова
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В Саратове 12 июня в честь Дня России запланированы праздничные мероприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, пройдут концерты, спортивные состязания, экскурсии и флешмобы.

С утра в районах города запланированы официальные торжества. Они начнутся с десяти часов на открытых площадках: сквер «Дружбы народов» сквер имени Гагарина, сквер у Дома культуры химиков, сквер «Рубин», сквер Табакова, бульвар героев Отечества, Горпарк.

В 10:30 от речного порта до новой набережной пройдет флешмоб — будет пронесен гигантский флаг России.

В «Липках» пройдет концерт, а также состоится блиц-турнир по шахматам.

У ретро-трамвая «Семен» с 16 до 18 часов пройдет хит-парад «Танцуют все!».

На бульваре по Рахова состоится конкурс рисунков на асфальте.

Также в течение всего дня на территории Саратова будут проводиться бесплатные пешеходные экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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