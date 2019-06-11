По Саратову пронесут гигантский флаг России
В Саратове 12 июня в честь Дня России запланированы праздничные мероприятия.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, пройдут концерты, спортивные состязания, экскурсии и флешмобы.
С утра в районах города запланированы официальные торжества. Они начнутся с десяти часов на открытых площадках: сквер «Дружбы народов» сквер имени Гагарина, сквер у Дома культуры химиков, сквер «Рубин», сквер Табакова, бульвар героев Отечества, Горпарк.
В 10:30 от речного порта до новой набережной пройдет флешмоб — будет пронесен гигантский флаг России.
В «Липках» пройдет концерт, а также состоится блиц-турнир по шахматам.
У ретро-трамвая «Семен» с 16 до 18 часов пройдет хит-парад «Танцуют все!».
На бульваре по Рахова состоится конкурс рисунков на асфальте.
Также в течение всего дня на территории Саратова будут проводиться бесплатные пешеходные экскурсии.
ИСТОЧНИК KP.RU