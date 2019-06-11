У жительницы Балашова из-за долгов забрали «Ладу Приора»
Женщина задолжала 150 тыс. рублей по кредитам
Фото пресс-службы УФССП
Изменить размер текста:
Жительница Балашова задолжала по кредитам 150 тыс. рублей.
- Кредитор обратился в суд, который обязал женщину вернуть деньги, однако она этого не сделала, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.
Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у должницы есть автомобиль «Лада Приора». В присутствии понятых его арестовали.
Если женщина не погасит долги, машину продадут.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU