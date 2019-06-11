2019-06-11T13:28:28+03:00
Общество

У жительницы Балашова из-за долгов забрали «Ладу Приора»

Женщина задолжала 150 тыс. рублей по кредитам
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы УФССПФото пресс-службы УФССП
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Жительница Балашова задолжала по кредитам 150 тыс. рублей.

- Кредитор обратился в суд, который обязал женщину вернуть деньги, однако она этого не сделала, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у должницы есть автомобиль «Лада Приора». В присутствии понятых его арестовали.

Если женщина не погасит долги, машину продадут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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