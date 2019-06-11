Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за растрату
Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за растрату.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело также возбуждено по факту служебного подлога.
По версии следствия, директор в 2014-2019 годах фиктивно взяла своего мужа на должность оператора котельной во время отопсезонов. Его же она трудоустраивала замещать сотрудников, которые находились в отпусках.
При этом мужчина имел постоянное место работы в другом регионе РФ.
Для начисления зарплаты несуществующему сотруднику женщина подделывала табели учета рабочего времени и передавала их в бухгалтерию. Деньги она забирала себе.
Общая сумма ущерба составила 401 527 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU