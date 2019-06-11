2019-06-11T13:15:29+03:00
Общество

Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за растрату

Она фиктивно взяла на работу своего мужа
Екатерина Семенова
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Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за растрату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело также возбуждено по факту служебного подлога.

По версии следствия, директор в 2014-2019 годах фиктивно взяла своего мужа на должность оператора котельной во время отопсезонов. Его же она трудоустраивала замещать сотрудников, которые находились в отпусках.

При этом мужчина имел постоянное место работы в другом регионе РФ.

Для начисления зарплаты несуществующему сотруднику женщина подделывала табели учета рабочего времени и передавала их в бухгалтерию. Деньги она забирала себе.

Общая сумма ущерба составила 401 527 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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