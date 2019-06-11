2019-06-11T13:17:30+03:00
Общество

Саратовцы не вошли в число начитанных жителей России

Наш город оказался в конце рейтинга
Екатерина Семенова
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Саратовцы оказались не любителями чтенияСаратовцы оказались не любителями чтенияФото: Екатерина Семенова
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Саратов не вошел в число самых читающих городов России.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Zoom Market, среди 24 городов Саратов занял только 18-е место.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, читают ли они книги, какие конкретно и как часто. Самыми большими любителями литературы оказались жители Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Реже всего читают жители Оренбурга, Брянска и Махачкалы.

При этом наибольшей популярностью пользуется детектив, научная фантастика, классическая литература, любовные романы и бизнес-книги.

Исследование было проведено по итогам июня 2019 года, число респондентов составило 2,8 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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