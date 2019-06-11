Саратовцы не вошли в число начитанных жителей России
Саратов не вошел в число самых читающих городов России.
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Zoom Market, среди 24 городов Саратов занял только 18-е место.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, читают ли они книги, какие конкретно и как часто. Самыми большими любителями литературы оказались жители Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Реже всего читают жители Оренбурга, Брянска и Махачкалы.
При этом наибольшей популярностью пользуется детектив, научная фантастика, классическая литература, любовные романы и бизнес-книги.
Исследование было проведено по итогам июня 2019 года, число респондентов составило 2,8 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU