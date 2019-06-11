В Приволжском поселке Энгельса автолюбитель сбил двух детей на мопеде

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-11T08:53:02+03:00

ДТП случилось в 15:45 у дома №11 по улице Гагарина

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В поселке Приволжский Энгельса вчера днем, 10 июня, неизвестный водитель столкнулся с мопедом.

- ДТП случилось в 15:45 у дома №11 по улице Гагарина. Неустановленная машина врезалась в двухколесный транспорт, которым управлял 13-летний подросток, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции Саратовской области.

В результате ДТП пострадал юный байкер и его 14-летний пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU