2019-06-11T08:54:13+03:00
Экономика

В Саратовской области стремительно дорожают продукты

За пять месяцев рост цен превысил 4%
Екатерина Семенова
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В Саратовской области цены в мае, по версии Саратовстата, не изменились.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, индекс потребительских цен составил 100% по итогам мая.

При этом с начала года цены выросли на 2,6%, из них на 4,1% дороже стали продовольственные товары, на 1,5% — непродовольственные, 0,2% — услуги.

Стоимость минимального продуктового набора в Саратовской области в мае составила 3 584,91 рубля. Это на 255,74 рубля больше, чем на конец 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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