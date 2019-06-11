До вечера на 1-й Прокатной в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-11T07:15:15+03:00

Без водоснабжения до 20:00 останется один из участков улицы

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В Саратове сегодня, 11 июня, отключили воду на одной из улиц Ленинского района.

- Ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения на 1-й Прокатной от улицы Ломоносова до Измайлова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение воды произошло в связи с аварией на водопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU