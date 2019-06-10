2019-06-10T16:51:46+03:00
Происшествия

В Заводском районе автоворы сняли аккумулятор за минуту

Злоумышленников запечатлела камера «Безопасного дома»
Екатерина Семенова
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Кадр видео "Безопасного дома"Кадр видео "Безопасного дома"
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В Заводском районе Саратова видеокамера безопасности на доме поможет в поисках воров.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», на Энтузиастов, 57 около трех часов ночи 28 мая двое злоумышленников за минуту сняли аккумулятор авто.

Кроме того, их добычей стал капот машины.

Лица воров скрыла тень, но восстановить картину преступления удалось благодаря камере «Безопасного дома». Теперь воришек будет искать полиция.

Ночью украли аккумулятор и капот.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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