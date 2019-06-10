В Заводском районе автоворы сняли аккумулятор за минуту

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-10T16:51:46+03:00

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В Заводском районе Саратова видеокамера безопасности на доме поможет в поисках воров.

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», на Энтузиастов, 57 около трех часов ночи 28 мая двое злоумышленников за минуту сняли аккумулятор авто.

Кроме того, их добычей стал капот машины.

Лица воров скрыла тень, но восстановить картину преступления удалось благодаря камере «Безопасного дома». Теперь воришек будет искать полиция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712880" frameborder="0"></iframe> Ночью украли аккумулятор и капот.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU