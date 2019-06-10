Саратовская область — лидер по числу приезжих соотечественников

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-10T13:34:42+03:00

С начала года в регион приехали 1,9 тыс. человек

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В Саратовскую область с начала 2019 года переселились более 1,4 тыс. соотечественников.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции области, наш регион по итогам первого квартала занимает первое месо в ПФО по числу прибывших соотечественников.

Большинство приезжих селятся в Саратове, Энгельсе, Балакове, а также Вольском, Балашовском и Марксовском районах.

Планируется, что всего в этом году в Саратовскую область приедут 2,5 тыс. соотечественников. Они получат единовременные выплаты в сумме 5,5 тыс. рублей. Также сограждане могут рассчитывать на единовременное пособие 20 тыс. рублей для обустройства на новом месте, а также по 10 тыс. рублей каждом члену семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU