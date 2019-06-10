За сокрытие 43 млн рублей налогов жителя Энгельса оштрафовали на 300 тыс.
Уроженец Азербайджана выплатил лишь 20% положенной суммы
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор уроженцу Азербайджана, прибывшему из города Сумгаит.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 53-летнего мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Было установлено, что мужчина являлся директором и главным бухгалтером фирмы. Он составил поддельную налоговую декларацию, в которой занизил сумму, подлежащую уплате в казну с 2015 года на 43 млн рублей.
Фактически он оплатил менее 20% от положенной суммы.
Суд приговорил мужчину к штрафу на 300 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU