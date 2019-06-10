Клиенты банка «Открытие» могут получить до 100 тысяч рублей кешбэка

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-10T12:04:07+03:00

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С 3 июня по 31 июля 2019 года банк «Открытие» проводит акцию для действующих и новых клиентов-предпринимателей «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa». Держатели карт могут получить 10% кешбэк до 100 тысяч рублей, просто оплачивая покупки бизнес-картой в торговых точках и Интернете.

Для участия в акции новым клиентам нужно открыть расчетный счет в банке «Открытие» в составе одного из пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию счетов в рублях («Первый шаг», «Быстрый рост», «Своё дело», «Весь мир», «Открытые возможности»). Потом предприниматель оформляет и получает корпоративную карту Visa Business и в период с 3 июня по 31 июля 2019 года совершает максимальное количество операций. К участию в акции допускаются участники, совершившие минимум 5 операций по оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 10 тысяч рублей с использованием бизнес-карты.

Отметим, что к участию в акции не принимаются операции по снятию или внесению наличных через банкоматы и платежные терминалы. В случае, если предприниматель уже является действующим клиентом банка «Открытие», то нужно просто совершить максимальное количество операций.

Также по условиям участия в акции «Максимальный кешбэк с бизнес-картой Visa» в период проведения важно зарегистрироваться в качестве участника, заполнив регистрационную форму на сайте банка. Начисление поощрения в размере 10% кешбэка предприниматели получат с 20 августа по 10 сентября 2019 года на свои бизнес-карты.

Подробности об условиях акции и бизнес-карте Visa на сайте банка: https://www.open.ru/sme/actions?from=main_menu_sme#12

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до Ba2. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU