Воду из саратовских родников признали инфекционно опасной
Специалисты советуют ее кипятить
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Роспотребнадзор проверил воду из Саратовских родников.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, пробы были взяты из родников «Поющий» на 10-й Дачной, а также на 8-й Дачной (улица Савельевская) и на 2-й Дачной (родник у лагеря на улице Лесная республика).
Как оказалось, вода не соотвествует требованиям СанПин по микробиологическим показателям.
- Это свидетельствует высокой инфекционной опасности. Употребление родниковой воды без кипячения может повлечь инфекционные и не инфекционные заболевания.
Для сохранения здоровья кипятите родниковую воду перед употреблением, — отметили в Роспотребнадзоне.
ИСТОЧНИК KP.RU