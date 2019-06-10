Воду из саратовских родников признали инфекционно опасной

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-10T11:21:43+03:00

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Роспотребнадзор проверил воду из Саратовских родников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, пробы были взяты из родников «Поющий» на 10-й Дачной, а также на 8-й Дачной (улица Савельевская) и на 2-й Дачной (родник у лагеря на улице Лесная республика).

Как оказалось, вода не соотвествует требованиям СанПин по микробиологическим показателям.

- Это свидетельствует высокой инфекционной опасности. Употребление родниковой воды без кипячения может повлечь инфекционные и не инфекционные заболевания.

Для сохранения здоровья кипятите родниковую воду перед употреблением, — отметили в Роспотребнадзоне.

ИСТОЧНИК KP.RU