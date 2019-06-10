В Красноармейске пьяная женщина пырнула ножом нетрезвого сожителя

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-10T11:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Росгвардейцы задержали вооруженную женщину в Красноармейске Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вызов о пьяной гражданке, которая напала на своего сожителя, поступил рано утром 9 июня. Соседи рассказали, что из одного из домов слышны крики и просьбы о помощи.

На место ЧП, в поселок Кирпичный, выехали прапорщик Сергей Ветошенко и старший сержант Александр Белов. Они задержали 26-летнюю пьяную женщину, которая ранила своего 28-летнего сожителя. Мужчина тоже оказался нетрезв.

Росгвардейцы оказали раненому доврачебную помощь, а потом передали медикам. Женщину отправили в отдел полиции, где ее посадили под арест.

Нож был изъят, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU