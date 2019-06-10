В Красноармейске пьяная женщина пырнула ножом нетрезвого сожителя
Росгвардейцы задержали вооруженную женщину в Красноармейске Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, вызов о пьяной гражданке, которая напала на своего сожителя, поступил рано утром 9 июня. Соседи рассказали, что из одного из домов слышны крики и просьбы о помощи.
На место ЧП, в поселок Кирпичный, выехали прапорщик Сергей Ветошенко и старший сержант Александр Белов. Они задержали 26-летнюю пьяную женщину, которая ранила своего 28-летнего сожителя. Мужчина тоже оказался нетрезв.
Росгвардейцы оказали раненому доврачебную помощь, а потом передали медикам. Женщину отправили в отдел полиции, где ее посадили под арест.
Нож был изъят, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU